Schömberg Beim Motorsportclub endet eine Ära

Schömberg. Die zehnte Fahrt in diesem Jahr ist die letzte. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Mitglieder des MSC bei der jüngsten Jahreshauptversammlung. Sie folgten damit einem Vorschlag des Vorstandes. Als Grund nennt MSC-Vorsitzender Bernd Petermann die geringe Zahl von Teilnehmern an dieser Gedächtnisfahrt aus den eigenen Reihen. "Der riesige Aufwand in der Vorbereitung und Durchführung ist für externe Teilnehmer nicht mehr zu rechtfertigen", sagte Petermann. Damit endet in Schömberg eine Ära.

Um der letzten Ausfahrt einen würdigen Abschluss zu geben, beschloss das Planungsteam in Absprache mit dem stellvertretenden MSC- Vorsitzenden Horst Vahsen, Kassenwartin Erika Mitschele und Schriftführer Mario Kling alle Mitglieder zu einem bunten Rahmenprogramm einzuladen. Ab 10.30 Uhr sammeln sich die Teams mit ihren Fahrzeugen auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes. Dann werden die Startnummern vergeben. Um 12 Uhr starten die Fahrzeuge im Zwei-Minuten-Takt. Um an der Fahrt teilnehmen zu dürfen, braucht man übrigens keinen Oldtimer.

Anmeldungen nehmen bis Sonntag, 30. September, Sportleiter Klaus Allgaier unter der Telefonnummer 07084/48 85 sowie der MSC-Vorsitzende Bernd Petermann unter der Telefonnummer 07084/54 00 entgegen. Die Startgebühr beträgt 20 Euro pro Fahrzeug. MSC-Mitglieder brauchen nichts zu bezahlen.