Schömberg Bei letzter Tour gibt es heiteren Abschluss

Viele Umleitungen

Die Familien Petermann und Mitschele sowie Klaus Allgeier hatten jede Menge zu tun, um die letzte Spritztour dieser Art auf die Beine zu stellen. Allgeier verrichtete die Knochenarbeit. Die besondere Herausforderung fand das Team in vielen Baustellen und Umleitungen, die immer wieder für Schrecken, Neuplanung und nochmaliges Abfahren der Strecke sorgten. Die Macher erdachten Quiz-Ideen, suchten dazu passende Attraktionen, Städte, Orte und Sehenswürdigkeiten. Eine attraktive Landschaft am Rande der zu fahrenden 93 Kilometer sollte zudem alles harmonisch miteinander verbinden.

Sehenswürdigkeiten anzufahren sowie vor Ort Antworten auf knifflige Fragen zu ermitteln, das war die Aufgabe für die motorisierten Ausfahrer. Ein Beispiel: In einer Stadt mit einem dreiteiligen Namen steht ein Denkmal. das für den großen Sohn der Stadt erbaut wurde. In den Ecken des Sockels sind Nischen eingearbeitet. Wer am Ende die Namen Kopernikus, Jobst Byrg, Maestlin, Tycho de Brahe auf dem Zettel stehen hatte, erhielt 40 Punkte. Wer dann auch noch den Namen des Stadttores und das Baujahr richtig hatte, hamsterte weitere Zähler.

Gewinnerin Steffanie Arres ergatterte sich das Preisgeld nebst Wanderpokal. Zweiter wurde Mario Kling. Drei dritte Plätze belegten Thomas Bühler, Andreas Zimmer und Martin Pankala.

Prominente Hilfe

Beim Finale gab es eine Überraschung mit prominenter Hilfe. Putzfrau Elfriede Schäufele alias Wommy Wonder alias Michael Panzer begrüßte manch verblüfften Teilnehmer beim Betreten des Kurhauses mit Handschlag. Nach der Siegerehrung sorgte der liebenswerte, witzige Travestiekünstler für Gags am laufenden Band. Der Star zog sein Publikum mit Späßen und manchem Chanson rasch auf seine Seite. Der Traditions-Gedächtnis-Laufs fand ein heiteres Ende.