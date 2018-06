Schömberg Behinderten-WC am Stausee verzögert sich

Schömberg (bv). "Unerfreulich": So lautet das Urteil einiger Stadträte zum sich lange hinziehenden Bau der Behinderten-Toilette am Stausee-Kiosk. Unerfreulich ist auch die Kostensteigerung beim Hochwasserschutz in der Rosenstraße. Die Ausschreibung wurde aufgehoben.