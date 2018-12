Schömberg Bedenken wegen der Folgekosten

Schömberg. Schömberg und Langenbrand beziehen ihr Wasser aus Quellen, die im Wald der jeweiligen Ortsteile liegen. Schömberg wird über den Hochbehälter Bühlhof versorgt. In Langenbrand werden drei Quellen zu einem Sammelbehälter zusammengeführt und über den Hochbehälter Bernhardsäcker in das Ortsnetz eingespeist.

Starkregen verursacht Verunreinigung

In Schömberg werden jedes Jahr 235 000 Kubikmeter Wasser verkauft, in Langenbrand 85 000 Kubikmeter. Die übrigen Ortsteile beziehen ihr Trinkwasser vom Zweckverband Schwarzwaldwasserversorgung mit Sitz in Bad Liebenzell. Deren Quellen liegen im Kleinenzhof.