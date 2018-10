Schömberg-Schörzingen (bv). Für Verärgerung hat im Schörzinger Ortschaftsrat gesorgt, dass der Gemeinderat die Festlegung der Bauplatzpreise für das Gebiet Lehenbrunnen-Erweiterung an das Gremium zurückverwiesen hat (wir berichteten). Der Ortschaftsrat, so Ortsvorsteherin Birgit Kienzler, habe den Preis von 110 Euro pro Quadratmeter festgelegt, weil es seitens der Stadtverwaltung geheißen habe, man müsse kostendeckend kalkulieren. Einigen Stadträten war dieser Preis allerdings zu hoch, zumal es sich um eine innerörtliche Erschließung handele, die man gegenüber der Ausweisung auf der grünen Wiese favorisiere. Das Schörzinger Gremium blieb jedoch mehrheitlich beim Preis von 110 Euro. Der Vorschlag der Stadtverwaltung, zur Not noch ein Grundstück auf der anderen Seite der Lehenbrunnen­straße miteinzubeziehen, um so den Erschließungspreis zu senken, wurde abgelehnt. Der Rat möchte in dieser Sache abwarten, weil man dort später vielleicht noch weiteres Bauland erwerben könne.