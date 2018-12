Schömberg Barockorchester begrüßt das neue Jahr

Von Purcell bis Bach

Das Ensemble präsentiert unter der künstlerischen Leitung von Gerd-Uwe Klein ein Programm mit Werken englischer beziehungsweise in England lebender Komponisten aus der Zeit um das Jahr 1700, von Henry Purcell bis hin zu Johann Christian Bach. Neben fünf- und sechsstimmigen Streicherfantasien des späten 17. Jahrhunderts (darunter Purcell’s berühmte "Fantasy upon one note", einem Stück, in dem vom ersten bis zum letzten Ton in einer Stimme permanent der Ton C erklingt) sind auch zwei Sinfonien der Komponistenfreunde Carl Friedrich Abel und seines WG-Kollegen Johann Christian Bach zu hören. Hier werden die Streicher von (Barock-)Oboen, Fagott und sogar Naturhörnern unterstützt.

Auch der Italiener Francesco Geminiani verdiente sein Geld in England, und veröffentlichte dort eine Adaption der berühmten Violinsonaten op.V von Arcangelo Corelli, bearbeitet für Orchester in Form von Concerti grossi. Das berühmteste Stück hieraus ist sicherlich "La follia", ein ausgedehntes Variationswerk über ein ursprünglich aus Spanien stammendes Tanzmodell.