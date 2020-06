Schömberg Bandenmäßige Bettler erneut unterwegs

Zu vermuten sei auch, so der Deißlinger Haupt- und Ordnungsamtsleiter Malte Kaupp, dass diese Art der "Sammlung" bandenmäßig betrieben wird. Somit bitte man die Einwohnerschaft, dies nicht durch falsch verstandene Hilfsbereitschaft zu unterstützen. Friedrich Scholte-Reh, dem Leiter des Abfallwirtschaftsamts im Balinger Landratsamt, ist diese Masche vertraut. Nach seiner Meinung ist solch eine Sammelaktion unzulässig, da nicht angemeldet. In so einem Fall werde die Polizei eingeschaltet. Nach seiner Erfahrung nehmen die Sammler nur wertvolle Dinge mit und lassen den Rest einfach liegen. Auch er sieht bandenmäßige Strukturen: "Sattelzüge stehen irgendwo, in die das Material aus den Kleintransportern umgeladen wird." Da stünden knallharte finanzielle Interessen dahinter: "Die versuchen noch, alte durchgelegene Matratzen zu verkaufen." Das ganze habe rein gar nichts mit Hilfsbedürftigkeit zu tun, so Scholte-Reh.