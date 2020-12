Schömberg Bahnstrecken-Abbau war ein "Jahrhundertfehler"

Schömberg. Die Ermittlung der Fahrgastzahlen beweist: Viele Menschen würden gerne mit dem Zug in Richtung Rottweil fahren – laut Erhebung der vom Land beauftragten PTV Transport GmbH 1460 am Tag. Bei 1500, so Bürgermeister Karl-Josef Sprenger in der Gemeinderatssitzung, hätte man es auf die Liste der Strecken mit "sehr hohem Nachfragepotenzial" geschafft.