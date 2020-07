Schömberg Baden im Stausee auf eigene Gefahr

Was geht daraus hervor? Der See ist eine frei zugängliche Badestelle; es gibt „keine "badspezifischen Ausbauten oder Attraktionen" wie Badeinsel oder frei zugänglicher Steg. Liegewiese, Parkplatz, Gastronomie, Toiletten, Duschen und Umkleiden seien, wie es im Gutachten heißt, an einer Badestelle zulässig. Dabei müsse darauf geachtet werden, dass "konkurrierende Nutzungen" vermieden werden. Sprich, dass Boote im Badebereich und Schwimmer außerhalb der mit Bojen abgegrenzten Flächen nichts zu suchen haben.

"Haftungsverantwortlicher für die Schaffung von Gefahren", heißt es im Gutachten weiter, seien der Eigentümer, also das Land Baden-Württemberg, und der Betreiber, dem die Nutzung vertraglich übertragen worden ist, also die Stadt Schömberg. Ergo: Die Stadt muss die Benutzer, also die Badegäste, vor Gefahren schützen, "die über das übliche Risiko hinausgehen und nicht ohne weiteres erkennbar oder vorhersehbar sind".

Das bedeutet Verkehrssicherungspflicht: sichere Land- und Wasserflächen einschließlich der Zugangswege, regelmäßige Kontrollen, Badeinformationen, Hinweisschilder und -flaggen, einschließlich einer Notruf-Möglichkeit.

Bootssteg wird eingezäunt

In den nächsten Tagen soll der DLRG-Bootssteg eingezäunt werden, und die Verwaltung will neben den bereits vorhandenen kleinen Tafeln auch eine große Hinweistafel aufstellen lassen, dass auf eigene Gefahr gebadet wird.

Ob und wie eine Notrufnummer installiert werden soll, werde, wie Bürgermeister Karl-Josef Sprenger sagte, in Absprache mit der DLRG geprüft. Und an den Bojen werde noch einmal darauf hingewiesen, dass außerhalb der gekennzeichneten Fläche Badeverbot besteht: "Weiterschwimmen verboten – Ertrinkungsgefahr!"

"Und was, wenn trotzdem jemand weiter schwimmt"?, erkundigten sich die Räte. In dem Fall, so Sprenger, sei die Stadt aus der Pflicht, falls etwas passiert. Etwa, wenn ein Boot einen Schwimmer rammt. Mit diesem "Gerüst" könne man, so Sprenger abschließend, "eine vorzügliche Badestelle ausgestalten". Der Gemeinderat folgte dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig.