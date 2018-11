Schömberg Autofahrer prallt bei Unfall auf L 562 gegen Baum

Der aus Richtung Langenbrand kommende Autofahrer überholte kurz nach dem Interkommunalen Gewerbegebiet auf der L 562 in Richtung Salmbach ein vor ihm fahrendes Auto. Beim Wiedereinscheren geriet er laut Polizei auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über den Wagen. In der Folge streifte er am Waldrand entlang, ehe die Fahrt durch einen Baum gestoppt wurde.

Entgegen der Alarmierung der Feuerwehr, der Fahrer wäre eingeklemmt, konnte der 35-Jährige selbst das Auto verlassen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr, die mit insgesamt vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort war, klemmte die Autobatterie ab und zersägte Baumreste, die sich am Auto verfangen hatten.

An dem 16 Jahre alten Fahrzeug entstand laut Schätzung der Polizei ein Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Es wurde abgeschleppt.