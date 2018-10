Schömberg Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilt, bog der 36-Jährige mit seinem Auto in der Nacht auf Samstag von der Wellendinger Straße links in die Straße "Kuhwasen" ab. Dabei schrammte er eine Verkehrsinsel, kam von der Straße ab und krachte gegen einen Torpfosten. Der Mann war betrunken. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.