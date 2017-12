Schömberg Aussichtsturm kostet mindestens zwei Millionen Euro

Schömberg. Der Schömberger Gemeinderat verfolgt weiter den Bau eines Aussichtsturms in Oberlengenhardt. Die entsprechenden Mittel werden im Haushaltsplan 2018/2019 bereitgestellt. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend. Die beim beauftragten Ingenieurbüro Braun in Pforzheim zuständige Projektbetreuerin, Diplomingenieurin Isabell Hofmann, stellte in der Sitzung das Vorhaben vor. Sie bezifferte die Kosten auf knapp zwei Millionen Euro netto. Darin enthalten sind neben der Erstellung des 50 Meter hohen Turmes ein Lastenaufzug sowie die Stromleitung für den Betrieb des Aufzuges sowie der nächtlichen Beleuchtung. Mögliche Ausstattungsmerkmale wie eine Panorama-Rutsche sowie eine Boulder-Wand sind darin nicht enthalten. Auch die Kosten für Wasser- und Abwasserleitungen kämen extra hinzu.