Schömberg Ausrichter haben originelle Ideen

Originell auch die Idee, für die Auslosung der Tischpaarungen die kleinen Bierflaschen-Deckel zu benutzen. Unter diese war jeweils eine Nummer geschrieben worden, was für die drei Spielrunden jeweils eine kleine Völkerwanderung im Kleintierzüchterheim auslöste, bis jeder seinen neuen Tischnachbar gefunden hatte.

Gespielt und gereizt wurde unter dem Strich auch für einen guten Zweck. Denn jedes Spiel, das verloren ging, schlug mit einem Euro zu Buche. Die Summe, die dabei zusammenkam, wird den anderen drei Turnieren zugeschlagen, so dass sich nach dem Finaltag der Spielrunde im neuen Jahr am 12. Januar im Kleintierzüchterheim "Waldeslust" in Bieselsberg (Spielbeginn 19 Uhr) wieder eine ansehnliche Summe zu Gunsten der Haldenwangschule in Sommenhardt ergeben dürfte.

Am dritten Spieltag fielen die Ergebnisse nicht so hoch aus wie zuletzt gewohnt. Als Tagessieger verließ Reinhardt Merz aus Engelsbrand mit 6350 Punkten die Runde, auf Rang zwei folgte vom Gastgeber Katja Köhl mit 5799 Punkten. Platz drei ging nach Neubulach an den langjährigen Organisator der ehemaligen Kreis-Binokelmeisterschaft, Karl Ohngemach (5692).

Obwohl dieses Mal relativ wenig Frauen mitspielten, konnte sich Lily Scheitzel aus Monakam mit 5664 Punkten Platz vier sichern, Rang fünf geht in die Nachbargemeinde an Paul Laubheimer (5648) aus Bieselsberg.