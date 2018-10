Schömberg Auch in schweren Zeiten immer guter Laune

Wichtig war Schmidberger die Geselligkeit. So war er immer guter Laune, die er auch nicht verlor, wenn es geschäftliche Sorgen gab. Am Herzen lag ihm der Schömberger Liederkranz, in dem er als Ausschussmitglied mitwirkte. Zudem war er jahrelang als Husar in der Narrenzunft sowie in weiteren Vereinen, etwa in der Turngemeinde, aktiv. Die Kameradschaft stand bei ihm stets im Vordergrund, weshalb Schmidberger viele Freunde hatte. Wohl fühlte er sich am Stammtisch im Wirtshaus seiner Frau Gaby. Viele Gäste kamen nur wegen ihm, weil es stets lustig und gesellig zuging, wenn er in der Runde saß.

Nach einer schweren Herzoperation im vergangenen Jahr blickte Albert Schmidberger wieder voller Zuversicht in die Zukunft. Ganz gesund freilich war er nicht mehr. Er starb zuhause bei seiner Frau.

Die Trauerfeier zur Feuerbestattung des Verstorbenen findet am Samstag, 27. Oktober, um 13.30 Uhr in der Stadtkirche statt.