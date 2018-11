Schömberg Armut ist Thema

Die Schule beteiligte sich in zum ersten Mal an der Aktion des Katholischen Dekanats in Balingen "Teilen schmeckt beiden" in Zusammenarbeit mit dem Balinger Tafelladen und dem Prozess "Kirche am Ort – Kirche an vielen Orten".

Andreas Schwarz, Dekanatsbeauftragter Kirche und Schule des Katholischen Dekanats in Balingen, zeigte den Schülern, zusammen mit Wolfgang Schmid, Gemeindereferent der katholischen Kirchengemeinde St. Gallus in Schörzingen, welche Bedeutung das Thema Armut auch bei in Deutschland, ja sogar vorort in jeder Gemeinde hat.

Arme Menschen gebe es überall auf der Welt. Um die Schüler zum Nachdenken über Armut anzuregen, wurde das Beispiel des Tafelladens angeführt.