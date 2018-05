Schömberg Arbeitsreiches Jahr bei Anglern

Schömberg. Der Fischereiverein Schömberg-Balingen hat mit Andreas Frank und Paul Dannecker zwei neue Ehrenmitglieder. Sie wurden in der Hauptversammlung ausgezeichnet. Der Vorsitzende Karl-Heinz Seybold ging in seinem Bericht vorrangig auf die Naturschutzmaßnahmen an den Gewässern des Vereins ein. Um diese zu bewältigen, seien im vergangenen Jahr die zu leistenden Arbeitsstunden der Mitglieder erhöht worden. Ohne den tatkräftigen Einsatz der Angler wären die Pflegemaßnahmen nicht zu schaffen. In diesem Zuge appellierte er an die Anwesenden, sich auch in Zukunft bei Arbeitsdiensten einzubringen.