Schömberg Als Kind geschoren und gedemütigt

So wurde ihr Haus angezündet. Vor den Flammen fliehend, wurden sie ins Sammellager Pruszków getrieben und einen Tag später in Viehwaggons nach Auschwitz-Birkenau transportiert.

Mit Schrecken erinnert sich Urszula an die Enge und den Gestan. Nach einer Quarantänewoche wurde sie, nach dem Verlust des Vaters, von ihren restlichen Familienmitgliedern getrennt und kam in die Kinderbaracke von Auschwitz-Birkenau, Block 16. Dort wurde sie ihrer Zöpfe beraubt, und ihr Schädel wurde kahl rasiert. Sie war degradiert zur Häftlingsnummer 8 44 57.

Später war die Achtjährige gezwungen, Ziegelsteine zu pulverisieren, um das so entstandene Pulver, vermischt mit Wasser, als Farbe verwenden zu können. Bis zum 17. Januar 1945 dauerte der Aufenthalt in Auschwitz-Birkenau. An diesem Mittwoch wurde Urszula, zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder, in das KZ Sachsenhausen, Kommando Köpenick, deportiert. Am 25. April wurden sie durch Soldaten der Roten Armee befreit. Es folgte ein Fußmarsch bis an die Oder. Von dort ging es mit dem Zug in das mittlerweile zerstörte Warschau.

Die Zehntklässler hatten im Anschluss Gelegenheit, der Zeitzeugin im Geschichtsunterricht vorbereitete und spontane Fragen zu stellen.