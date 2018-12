Schömberg Alpha-Kurs startet mit einer Party

Überall bereitet man sich aufs Weihnachtsfest vor, das ein Fest des Friedens und der Freude über die Geburt Jesu Christi sein soll.

Gerade die Adventszeit sei allerdings oft auch eine Zeit, in der die Widersprüche des Lebens deutlich hervortreten würden, heißt es in der Einladung zum Kurs. Einerseits hetzten viele Menschen von einem Termin zum anderen, andererseits stehe der Wunsch nach Ruhe, Harmonie, Familienleben und Freude ganz oben.

In dieser Zeit stelle sich oft die Frage nach dem Sinn des Lebens. Was ist im Leben wichtig? Was bleibt am Ende übrig von all dem Schaffen und der Hektik? Aufgrund solcher Gedanken werde der Wunsch deutlich, einmal innezuhalten, sich dem Alltag zu entziehen und sich mit grundlegenden Fragen des Lebens zu beschäftigen.