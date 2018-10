Schömberg "Afrika braucht Frieden und Stabilität "

Schömberg-Schörzingen. Zu Gast waren Berhaneyesus Demerew Kardinal Souraphiel, Erzbischof der Äthiopisch-katholischen Kirche in Addis Abeba, sowie Pfarrer Abba Petros Berga.

Pfarrer Johannes Holdt und Diakon Oliver Pfaff zelebrierten den Gottesdienst mit Pfarrer Berga und Kardinal Souraphiel. Begleitet wurden Berga und Souraphiel von Philipp Schröder, Missio-Diözesanreferent, sowie Barbara Meiser, Sachbearbeiterin der Missio-Diözesanstelle Rottenburg-Stuttgart.

Schröder übersetzte die vom Erzbischof auf Englisch gehaltene Predigt und fungierte bei der anschließenden Gesprächsrunde im Gemeindehaus ebenfalls als Dolmetscher. In seiner Predigt erklärte Souraphiel die Arbeit von Missio für die Weltkirche in Afrika, Asien und Ozeanien. Dieses Jahr sei Äthiopien der Schwerpunkt, weshalb Souraphiel im Missionsmonat über die äthiopische Kirche aufklärt. Am Montag hatte der äthiopische Erzbischof den Rottenburger Bischof Gebhard Fürst besucht, bevor er an diesem Dienstag nach Rom weiterreist.