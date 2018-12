Schömberg Ärger mit Gelben Säcken und Tonnen

Schömberg. "Gelbe Säcke sind eine ganz rare Ware. Besonders knapp sind sie zum Jahresende", stellte Mayrhofer in der jüngsten Gemeinderatssitzung fest. Anlass ihres Unmuts waren Vorkommnisse aus der vergangenen Woche. Da sei ein Lastwagen der Firma Remondis durch Schömberg gefahren und habe die Gelben Säcke eingesammelt. Die Firma ist mit dem Einsammeln dieser Säcke beauftragt. Hinter dem Fahrzeug sei ein Kleintransporter des gleichen Unternehmens gefahren und habe an den Abholstellen je acht Rollen mit Gelben Säcken hinausgeworfen. Die Säcke seien schnell vergriffen gewesen. Wer das erst zur Mittagszeit mitbekommen habe, der sei leer ausgegangen, so Mayrhofer erbost. Auch diejenigen, deren Häuser nicht direkt an der Straße liegen würden, hätten Pech gehabt. "Unsere Bürger sind sauer", sagte Mayrhofer. An Gemeinderat Wolfgang Klasen gerichtet meinte sie, dass dies auch ein Thema für den Kreistag sei. Dieser sitzt im Calwer Kreistag. Doch er sieht das Problem vielmehr in Schömberg selbst. Nach seiner Meinung gehe es um die Frage, warum einige Bürger alle Gelben Säcke für sich beanspruchen würden.

Telefonische Anforderung

Anna Ephan, Sprecherin der Firma Remondis, sagte auf Anfrage des Schwarzwälder Boten, dass jeder Bürger unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/1 22 32 55 Gelbe Säcke anfordern dürfe, sollte er nicht versorgt worden sein.