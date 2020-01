Schömberg 20-Jähriger mit Messerstich schwer verletzt

Der Täter ergriff die Flucht in Richtung Poststraße, wo sich ihm ein weiterer Mann in den Weg stellte. Beim Versuch ihn aufzuhalten, setzte der Flüchtende erneut das Messer ein und stach dem 35-Jährigen in die linke Gesäßhälfte.

Der 20-Jährige kam mit lebensgefährlichen Stichverletzungen am Oberkörper in ein Krankenhaus und wurde notoperiert. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht mehr. Der 35-Jährige wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Suche nach dem Messer-Angreifer läuft weiterhin auf Hochtouren.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Etwa 20 - 25 Jahre alt und 170 bis 180 cm groß. Er hat schwarze Haare und eine schlanke, sportliche Figur. Er wird mit dunklem Teint und arabischer oder afrikanischer Herkunft beschrieben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 / 186 - 4444 entgegen.