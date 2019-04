Schömberg 18 Millionen Euro für Reha-Zentrum

Nach den Worten des Ärztlichen Direktors und Chefarztes der orthopädischen Abteilung der Klinik, Johannes Eckard Sträßner, wird gerade der Brandschutz auf Vordermann gebracht. Sträßner ist Facharzt für Orthopädie, Chirurgie und Unfallchirurgie am Reha-Zentrum Schömberg, Klinik Schwarzwald. Die Deutsche Rentenversicherung Bund, wie die Körperschaft des öffentlichen Rechts offiziell heißt, investiert in das Gebäude in Schömberg rund 18 Millionen Euro. Die Arbeiten begannen 2016 und sollen im August abgeschlossen sein.

Das Gebäude ist inzwischen in die Jahre gekommen. Die Deutsche Bundesbahn baute das Gebäude Ende der 1950er-Jahre als Akutklinik mit Rehabilitation für ihre Bediensteten. 1989 übernahm die Rentenversicherung den Komplex und bezog das Gebäude vier Jahre später.

Das Krankenhaus ist auf die Orthopädie und die Lungenheilkunde spezialisiert. Dabei knüpft das Haus an die lange Geschichte an, die Schömberg bei der Heilung von Patienten hat, die an Lungentuberkulose erkrankt waren. Mit der Erfindung der Antibiotika wurden die einst in Schömberg gebauten Lungensanatorien jedoch überflüssig.