Am Dreikönigstag haben sich in Schörzingen 17 Kinder und Jugendliche auf den Weg durch das Dorf gemacht, um Spenden zu sammeln für die 152 Millionen Kinder, die von Kinderarbeit betroffen sind. Das Motto der Sternsingeraktion lautet denn auch: "Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit". Bevor sich die Sternsinger in fünf Gruppen auf den Weg machten, fand in der St.-Gallus-Kirche ein Gottesdienst statt, der von Diakon Stephan Drobny zelebriert wurde. Die Leitung der Aktion Dreikönigssingen haben in diesem Jahr in Schörzingen erstmals Katharina Saat, Laura Rebhan und Nicole Maier übernommen. Foto: Kirchengemeinde