Schömberg 125 Mitglieder feiern das 70-Jährige

Das Durchschnittsalter der Schörzinger VdK-Mitglieder liegt bei 62 Jahren: "Wir sind relativ jung", freut sich Koch, die sich im Verband als Mittlerin für Hilfe- und Ratsuchende sieht. Wenn es Probleme mit der Rente, bei der Erwerbsminderung oder bei der Pflege gibt, berät Deutschlands größter Sozialverband in Sachen Sozialrecht. Koch selbst berät nicht, sondern verweist bei Anfragen an die entsprechenden Stellen. Ein Anliegen ist ihr in diesem Zusammenhang, "dass die Leute auch dann im Verband bleiben, wenn ihre Probleme gelöst sind".

Eine der wesentlichsten Aufgaben als Vorsitzende sieht sie darin, den Verein zusammenhalten und die Beschlüsse des Ausschusses umzusetzen. So werden auch die Geselligkeit und das Zusammengehörigkeitsgefühl in der Ortsgruppe groß geschrieben, "damit die Leute im Verein bleiben".

Regelmäßig finden Treffen und Ausflüge statt, die früher mit dem Bus etwa zum SWR nach Baden-Baden, in den Europapark, zum Flughafen Stuttgart, zur Chrysanthema nach Lahr oder zur Besichtigung von Krippen nach Schramberg geführt haben. Inzwischen sei der Radius etwas kleiner geworden, man setze bei Ausfahrten verstärkt auf Fahrgemeinschaften.

Seit Jahren, informiert Koch, sei der Mitgliederstand in Schörzingen mit etwas mehr als 100 Mitgliedern relativ konstant geblieben. Bei allen Aktionen und Unternehmen im VdK gelte der gemeinsame Grundsatz "Im Mittelpunkt der Mensch". Koch, weist darauf hin, dass für die Jubiläumsfeier Anmeldungen erwünscht sind (Telefon 07427/32 89), weil im Sportheim die Plätze begrenzt seien: "Es sind nur noch wenige frei", sagt die Vorsitzende.