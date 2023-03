1 Unter anderem für das Amtsgericht in Calw werden Schöffen gesucht. Foto: Thomas Fritsch

Unter anderem in Calw steht dieses Jahr die Schöffenwahl an. Doch was sind Schöffen eigentlich? Und was sind ihre Pflichten? Unsere Redaktion gibt Antworten.









Ende März endet die Bewerbungsfrist für die Schöffenwahl. In ganz Baden-Württemberg werden Freiwillige gesucht, die dieses Ehrenamt bis 2028 übernehmen. Auch in Calw werden insgesamt 32 Schöffen gebraucht.

Was sind Schöffen?

Schöffen sind, kurz gesagt, ehrenamtliche Laienrichter. Sie ergänzen die hauptamtlichen Richter bei Gerichtsverhandlungen und sind diesen nahezu gleichgestellt.

Warum braucht man sie?

Schöffen sollen gewährleisten, dass Verhandlung, Urteil und Strafmaß verhältnismäßig sind und durch Vertreter des Volkes ergehen.

Wo werden Schöffen eingesetzt?

Schöffen werden im Amts-, Land- oder Ortsgerichten eingesetzt. Dabei gibt es für Jugenddelikte eigens Jugendschöffen. In Calw würden 32 Schöffen benötigt, wie die Pressesprecherin der Stadt Calw, Stefanie Schweigert, mitteilt. Festgelegt wird die Anzahl in diesem Fall vom Präsident des Landgerichts Tübingen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis zum 31. März. Das Bewerbungsformular ist online auf der Seite des Rathauses Calw abrufbar.

Wer kann Schöffe werden?

Schöffe kann jeder werden, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat. Das ist aus einem Infoblatt auf der Homepage der Stadt Calw zu erfahren. Jedoch müssen Schöffen gewisse Anforderungen erfüllen. Zum Beispiel müssen sie bei bei Amtsantritt mindestens 25 aber nicht älter als 70 Jahre sein, der deutschen Sprache mächtig sein, den Wohnsitz im jeweiligen Gerichtsbezirk haben, gesundheitlich tauglich sein, nicht hoch verschuldet sein und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. Eine vollständige Liste enthalten die jeweiligen Bewerbungsunterlagen. Nachdem der Gemeinderat der jeweiligen Stadt dem Amtsgericht die Vorschlagsliste übergibt, wählt ein Ausschuss im Oktober dieses Jahres aus den eingegangenen Vorschlagslisten 32 Schöffen für Calw aus, erklärt Schweigert das Vorgehen.

Was sind die Aufgaben eines Schöffen?

Die Schöffen beteiligen sich an Beratungen und Abstimmungen der Gerichtsverhandlungen und der Befragung von Prozessbeteiligten. Sie haben also ein Mitspracherecht bezüglich der Strafe und des Strafmaßes, wie in dem Infoblatt weiter beschrieben wird.

Welche Pflichten hat ein Schöffe?

Schöffen sind demnach dazu verpflichtet, an mindestens zwölf Sitzungen im Jahr teilzunehmen. Darüber hinaus dürfen sie nicht über die Beratung und Abstimmungen sprechen – auch nicht nach Ende ihrer Amtszeit.

Was verdient ein Schöffe?

Da das Amt des Schöffen ein Ehrenamt ist, bekommt der Schöffe kein Gehalt. Allerdings kann für die Zeit im Gericht, die Fahrtkosten oder den Verdienstausfall eine Entschädigung ausgezahlt werden. Somit entstehen dem Schöffen zumindest keine monetären Nachteile durch die Ausübung des Amtes, wie auf der Homepage der Stadt zu erfahren ist.

Muss ein Schöffe Jura studiert haben?

Nein. Ein Schöffe soll als Vertreter des Volkes die allgemeine Anerkennung der Rechtssprechung gewährleisten. Gesunder Menschenverstand und Lebenserfahrung reichen deshalb aus, um zu selbstständigen Entscheidungen zu gelangen und rechtliche Situationen bewerten zu können.

Muss jeder Schöffe werden?

Das Amt des Schöffen ist ein Ehrenamt, zu dem grundsätzlich jeder deutsche Bürger, der die Voraussetzungen erfüllt, berufen werden kann, falls sich nach Bewerbungsschluss nicht genügend Freiwillige gefunden haben. Nur in besonderen Fällen kann die Berufung abgelehnt werden. In Calw mangelt es aber nicht an Freiwilligen für das Amt. Bereits nach dem ersten Aufruf seien viele Bewerbungen eingegangen, so Schweigert.

Wie lange hat man das Amt des Schöffen inne?

Eine Amtsperiode erstreckt sich über fünf Jahre. Danach werden neue Schöffen berufen. Bei Umzug außerhalb des Bezirksgebiets kann das Amt auch verfrüht abgegeben werden.