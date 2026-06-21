Schöffengericht Hechingen: Mutmaßliche Heiratsschwindlerin sieht sich als Opfer

Mehrere Zeugen sagen vor dem Schöffengericht in Hechingen gegen eine Rumänin aus, die zunächst immer Vertrauen aufgebaut haben soll, um sich dann mit Diebesgut abzusetzen.

Momentan wird am Schöffengericht Hechingen ein Fall verhandelt, bei dem die Angeklagte mit Handfesseln in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal 168 gefahren wird, einen Dolmetscher benötigt und sich als Opfer der Justiz sieht. Die Zeugen geben sich derweil die Klinke in die Hand und berichten von ähnlichen Ereignissen. Angeklagt ist die 63-Jährige wegen Betrugs, Computerbetrugs und Diebstahls, wobei es in der Summe um einen Wert von etwa 50.000 Euro geht.

Das Paar lernt sich auf einer Dating-App kennen Als Heiratsschwindel könnte man den ersten der insgesamt acht Vorwürfe bezeichnen. Im Oktober 2023 haben sich die Rumänin und der Landsmann, der in Sigmaringen lebt, auf einer Dating-App kennengelernt und sich danach mehrfach am Wochenende getroffen. Man wollte eine Beziehung aufbauen, bestätigte der Geschädigte und später auch die Angeklagte. Zunächst habe der heute 66-Jährige der Frau 2800 Euro geliehen. Das Geld sah er nie wieder. Es kam aber noch dicker, wie der Zeuge berichtete.

Ohne Geld und Papiere sitzen gelassen

Richter Bernd Koch fasste es am Ende der Ausführungen treffend zusammen: „Da finden Sie sich also ohne Auto an einem fremden Ort im Pyjama wieder, kommen heim, stellen fest, dass die Bude ausgeräumt und das Konto auch noch abgeräumt ist.“ Dem Geschädigten war es sichtlich peinlich, dass er auf eine Heiratsschwindlerin hereingefallen war.

Die beiden wollten im Jahr 2023 kurz vor Weihnachten nach Rumänien fliegen, fuhren deshalb mit dem Auto nach Memmingen, um ein Flugzeug zu nehmen. Dann aber soll ein Anruf der Tochter der Angeklagten eingegangen sein. Man möge auch noch eine Mitarbeiterin der Tochter mitnehmen, die Ärztin in Dubai sein soll – mit 30 Angestellten. Alles verzögerte sich, weshalb man sich für die Nacht ein Hotelzimmer nahm.

Beim Aufwachen am Morgen waren allerdings nicht nur die Frau, sondern mit ihr das neuwertige Auto, ein Opel Grandland mit einem Zeitwert von 20.500 Euro, die Geldbörse, sämtliche Papiere, das Smartphone und sogar die Koffer verschwunden. Der Geschädigte kam mithilfe einer Bekannten wieder nach Hause, wo 200 Euro Bargeld und ein neuer Rasierapparat für 300 Euro fehlten. Noch dazu wurden verschiedene Bargeldbeträge, in Summe über 2000 Euro, mit der EC-Karte des 66-Jährigen abgehoben.

Erbstück mitgehen lassen

Die nächste Zeugin, eine 82-jährige Rentnerin aus Reutlingen, berichtete, die Angeklagte sei für drei Monate als Pflegekraft tätig gewesen, aber eines Tages über die Terrassentür mitsamt zweier Smartphones, dem Personalausweis und dem Reisepass sowie dem Aortenklappenpass, der Busfahrkarte, der Gesundheitskarte, der EC-Karte und verschiedenen Kundenkarten, der Heiratsurkunde und einer brillantbesetzten Brosche, einem Erbstück ihrer Mutter, entschwunden und nie wieder gesehen worden.

Ein anderer Schauplatz liegt in Lindau am Bodensee. Die 23-jährige Zeugin berichtete, sie habe die Angeklagte auf einer Parkbank angetroffen. Diese habe Probleme gehabt, ein Zimmer in einem Hotel zu bekommen. Also durfte die Rumänin aus Mitleid kurzerhand bei der jungen Frau und ihrer Mutter in der Wohnung nächtigen. Aus einer Nacht wurden mehrere, und schließlich ging sie ohne Abschied, hatte zuvor noch den Welpen am Heizkörper festgebunden und sowohl ein Kuvert mit 1300 Euro Bargeld, eine Spardose mit Kleingeld als auch den Haustürschlüssel mitgehen lassen. Noch dazu hatte sie einen falschen Namen angegeben, was die junge Zeugin nicht daran hinderte, nach langen Recherchen den richtigen Namen der Angeklagten herauszufinden.

Weiterer Schauplatz am Bodensee

Auch sonst hatte der Prozessauftakt wahrlich Unterhaltungswert. Die Angeklagte forderte gleich als Erstes, sie wolle nicht von ihrer Strafverteidigerin vertreten werden, da diese sich nicht für Haftverbesserungen in der Justizvollzugsanstalt in Schwäbisch Gmünd eingesetzt habe, in der sie seit ihrer Festnahme einsitzt. Die Angeklagte wurde zuvor per internationalem Haftbefehl gesucht. Ein wichtiger Zeuge aus Biberach, ebenfalls jemand, der um eine größere Summe betrogen worden sein soll, erschien nicht vor Gericht, weshalb ein Ordnungsgeld erlassen wurde.

In Rumänien eingesessen

Die Angeklagte selbst wollte zur Sache nichts aussagen, weil man ihrem Antrag auf Entpflichtung der Strafverteidigerin nicht stattgegeben hatte. Zur Person hatte sie allerdings viel zu erzählen – auf Rumänisch, weil sie seit 1994, als sie nach Deutschland kam, nie eine Gelegenheit hatte, Deutsch zu lernen.

Sie habe in ihrem Heimatland die Buchhaltung für einen arabischen Zigarettenimporteur erledigt. Es sei wohl nicht alles korrekt abgelaufen, und deshalb habe sie ihren Kopf hinhalten müssen, obwohl sie nur ihre Arbeit gemacht hatte – und landete wegen Betrugs in Rumänien für mehrere Jahre im Gefängnis.

In den Fängen eines kriminellen Landsmannes

„Es fällt auf, dass Sie seit 2007 dauerhaft Gerichtsverfahren wegen ähnlicher Straftaten hatten“, meinte Richter Koch. „Sie hatten seit 2007 für die Dauer von 15 Jahren massivste Probleme mit der rumänischen Justiz.“ Deshalb sei die Angeklagte auch wieder nach Deutschland zurückgekommen und wollte ein Kosmetikstudio eröffnen. Aber auch hier lief wieder alles schief. Dann sei sie quasi in die Fänge eines kriminellen Landsmannes geraten, der in Deutschland Pflegekräfte vermittelt, ohne diese anzumelden.

Angeklagte schießt sich auf die Zeugen ein

Im Laufe des Prozesstages versuchte die Angeklagte auch immer wieder, mit ihren Fragen indirekt den Zeugen gesetzeswidriges Verhalten zu unterstellen. Dann klagte sie ob ihrer vielen Gebrechen und erzählte, wie viele Ärzte sie schon aufgesucht habe während ihrer Zeit im Gefängnis, aber niemand könne ihr wirklich helfen. „Sie kommen nach Deutschland, schließen sich einem kriminellen Arbeitsvermittler an, arbeiten ohne Papiere, und lassen, seit Sie inhaftiert sind, den deutschen Steuerzahler Ihre Gesundheit sanieren?“, fasste Richter Koch abermals treffend in einer rhetorischen Frage zusammen.

Man darf gespannt sein, was bei den Fortsetzungsterminen am 29. Juni und am 2. Juli noch bekannt wird.