Schöffengericht Hechingen: Mutmaßliche Heiratsschwindlerin sieht sich als Opfer

Mehrere Zeugen sagen vor dem Schöffengericht in Hechingen gegen eine Rumänin aus, die zunächst immer Vertrauen aufgebaut haben soll, um sich dann mit Diebesgut abzusetzen.
Momentan wird am Schöffengericht Hechingen ein Fall verhandelt, bei dem die Angeklagte mit Handfesseln in einem Rollstuhl in den Gerichtssaal 168 gefahren wird, einen Dolmetscher benötigt und sich als Opfer der Justiz sieht. Die Zeugen geben sich derweil die Klinke in die Hand und berichten von ähnlichen Ereignissen. Angeklagt ist die 63-Jährige wegen Betrugs, Computerbetrugs und Diebstahls, wobei es in der Summe um einen Wert von etwa 50.000 Euro geht.