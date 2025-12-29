Schöffen aus Rottweil unterwegs: „Wenn es sein muss, gehe ich damit bis nach Karlsruhe“

Es ist ein geflügeltes Wort bei knallharten Rechtsstreitigkeiten: Wer „bis nach Karlsruhe“ gehen will, der meint das Bundesverfassungsgericht. Jetzt gab es dort tiefe Einblicke.
Für 40 Schöffen des Landgerichts Rottweil wurde das „bis nach Karlsruhe“ gehen jetzt Realität. Eingeladen von Landgerichtspräsident Florian Diekmann und organisiert vom Vorsitzenden Richter am Landgericht Karlheinz Münzer besuchte die Gruppe das höchste deutsche Gericht und erhielt dort einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen.