Schockierender Fund in Balingen: Tote Tauben in Mülleimer entsorgt

Nicht zum ersten Mal entgleist in den sozialen Medien eine Diskussion über die unkontrollierte Ausbreitung der Taubenpopulation in Balingen.
Es ist wahrlich kein schöner Anblick: Neben einer zerknüllten Bäckertüte und einer leeren Cesar-Wrap Verpackung wurden gleich zwei Tauben in einem Mülleimer am Bahnhof entsorgt. „Warum kann man sie nicht einfach an eine Tierschutzorganisation übergeben, anstatt sie wie Abfall zu behandeln?“, fragt sich die Tierschutzgruppe „Unsere Stadttauben Rottweil“ unter dem Post auf Facebook. „Es ist wirklich unmenschlich, wie mit diesen armen Tieren umgegangen wird.“