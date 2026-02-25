Schocker-Aktion in Offenburg: Mit Kunstblut für den Tierschutz

Mit einer Schocker-Aktion hat die Tierschutzorganisation Peta auf dem Offenburger Lindenplatz gegen Produkte aus Angora-Wolle protestiert.
„Stellen Sie sich vor, Sie sind an allen Gliedmaßen gefesselt. Sie können sich nicht bewegen und jemand reißt Ihnen unter Schmerzen all ihre Haare aus der Haut. Sie schreien aber niemand hört Sie“ – zum Einstieg in die Protestaktion verliest Peta-Aktionskoordinatorin Noemi Salewski am Mittwoch ein Statement. Vor ihr auf einem Tisch liegt gefesselt und mit stilisierten Wunden übersäht eine Aktivistin im Kaninchenkostüm.