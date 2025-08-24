Schockdiagnose ALS: Familie aus Villingen ringt mit unheilbarer Krankheit und finanziellen Sorgen

Vor drei Jahren war Erdogan Yilmaz aus Villingen-Schwenningen noch ein gesunder Familienvater. Dann aber drängte sich eine Krankheit in sein Leben, die alles veränderte.
Erdogan Yilmaz lächelt tapfer – er will sich nicht anmerken lassen, wie sehr es ihn anstrengt, auf der Couchgarnitur im Wohnzimmer der Familie daheim in der Alemannenstraße in Villingen einfach nur zu sitzen und über seine Erkrankung zu sprechen. Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, heißt sie und hätte man ihn vor etwas mehr als drei Jahren gefragt, was das ist, hätte er mit den Schultern gezuckt. „Wir hatten keine Ahnung“, bestätigt seine Frau Yonca. Heute aber wissen die beiden leider viel zu gut und genau, wie brutal die degenerative Nervenkrankheit sich auswirkt.