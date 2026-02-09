Schockanrufe: Frauen aus Schwenningen und Rottweil werden Opfer von Betrügern

Zwei Frauen aus Schwenningen und aus Rottweil sind am Freitagmittag auf Schockanrufe hereingefallen. Die Polizei warnt vor der Betrugsmasche.
Zunächst erhielt eine 84-jährige Seniorin aus Schwenningen einen Anruf einer angeblichen Polizistin. Die falsche Polizeibeamtin berichtete, dass die Schwiegertochter angeblich einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Im Glauben, eine Haft zur Zahlung einer Kaution abzuwenden, übergab die Seniorin an ihrer Wohnanschrift Schmuck und Bargeld. Nur kurze Zeit später meldete sich ein angeblicher Staatsanwalt, der die Seniorin dazu brachte, weiteres Bargeld bei der Bank abzuheben und dieses in der Nähe des Finanzamtes in Villingen erneut dem Unbekannten zu übergeben. Erst zu Hause wählte die 84-Jährige schließlich den Notruf 110, wodurch der Betrug auffiel.