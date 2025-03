Schockanruf: Täter nutzen Trauerfall schamlos aus

1 Vor allem Senioren werden Opfer von sogenannten Schockanrufen. Foto: /Hildenbrand

Ausgerechnet kurz nach dem Tod ihres Mannes erhält eine Seniorin einen Anruf: Ihr Sohn habe einen Unfall verursacht, eine Kaution müsse bezahlt werden. Doch das war gelogen. Die Dame wurde beinahe Opfer einer perfiden Betrugsmasche.









So einen Anruf möchte niemand bekommen, vor allem nicht in so einer Situation: Eine ältere Kinzigtälerin musste gerade den Schicksalsschlag verkraften, dass ihr Mann gestorben war, da bekam sie einen schockierenden Anruf. Die Herkunftsnummer war unterdrückt, aber als die Seniorin ans Telefon ging, meldete sich am anderen Ende der Leitung eine weinende, junge Frau. Sie erklärte ihr, dass ihr Vater, der Sohn der betagten Dame eine Unfall gehabt hatte und im Krankenhaus liege. Dann gab sie das Telefon weiter an eine andere Frau, die sich als Polizistin ausgab. Diese fragte nach dem Wohnort des Sohnes, erklärte der Seniorin, dass er einen Autounfall verursacht habe, dabei einen 13-jährigen Jungen getötet und anschließend Fahrerflucht begangen habe. Eine Kaution sei notwendig, damit er nicht sofort verhaftet werde.