1 Telefonbetrüger haben in Pforzheim einen hohen Geldbetrag ergaunert. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Betrugsmasche „Schockanruf“ ist ein Paar aus der Pforzheimer Weststadt zum Opfer gefallen. Die Polizei gibt Tipps, wie man sich bei solch einem Anruf richtig verhält.









Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde ein Ehepaar aus der Pforzheimer Weststadt am vergangenen Freitag im Verlauf des Mittags zunächst durch eine weibliche Person angerufen. Diese gab sich als vermeintliche Tochter aus und soll das Telefonat an einen Staatsanwalt oder Richter übergeben haben.