Wenn die „Enkelin“ am Telefon von einem tödlichen Unfall spricht

Schockanruf in Calw

1 Auf einen Schockanruf ist wohl kaum jemand vorbereitet (Symbolfoto). Foto: © josemiguelsangar - stock.adobe.com

Eine Frau aus Calw-Heumaden musste in dieser Woche am eigenen Leib erfahren, warum Schockanrufe ihren Namen tragen. Obwohl sie selbst nicht darauf reinfiel, möchte sie nun andere vor den perfiden Maschen warnen. Denn sie weiß jetzt aus eigener Erfahrung: Es kann jeden treffen.









Als die Heumadenerin Anna W. (Name von der Redaktion geändert) am Mittwoch in dieser Woche einen Anruf entgegennimmt, scheint eine Welt zusammenzubrechen.