Schockanruf in Calw: 86-Jährige übergibt 16.000 Euro – Polizei sucht Zeugen

1 Eine Seniorin hat durch einen Schokcanruf 16.000 Euro verloren. (Symbolfoto) Foto: dpa Eine Seniorin aus Calw ist Opfer eines Schockanrufs geworden. Betrüger brachten die 86-Jährige dazu, 16.000 Euro an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Die Polizei sucht Zeugen.







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Eine 86-jährige Frau hat am Mittwoch in Calw einem unbekannten Mann 16.000 Euro übergeben – Opfer eines sogenannten Schockanrufs, wie die Polizei mitteilte. Unbekannte Betrüger riefen die Seniorin an und behaupteten, ihre Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Eine Anruferin gab sich als Krankenschwester aus und schilderte angebliche Verletzungen der Tochter. Anschließend meldete sich eine weitere Person als vermeintliche Tochter, die weinend von dem Unfall berichtete. Die Betrüger forderten Geld, um medizinische Behandlungskosten zu decken und eine drohende Inhaftierung abzuwenden.