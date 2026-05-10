Schockanruf in Balingen: Mitglied einer Betrügerbande landet vor Gericht

Ein 41-Jähriger hat sich vor dem Landgericht Hechingen verantworten müssen. Ihm wird vorgeworfen, Teil einer Betrügerbande zu sein, die auch in Balingen zu Gange war.
In Jeans und Trainingsjacke erscheint der in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte im Verfahren um banden- und gewerbsmäßigen Betrug vor dem Landgericht Hechingen. Dem 41-jährigen Mann aus dem Raum Villingen-Schwenningen wird vorgeworfen, ältere Menschen mithilfe von Schockanrufen um ihr Vermögen gebracht zu haben – in der Rolle des Abholers.