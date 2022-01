1 In der Schlecker-Filiale in Schramberg-Tal in der Hauptstraße gab es auch Frischwurst und -fleisch. Sie schloss zum 24. März. Foto: Wegner/Borho

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Schließungswelle der Schlecker-Märkte vor zehn Jahren traf auch den Kreis Rottweil mit Wucht. In vielen Gemeinden fiel damit der einzige Laden weg, viele Flächen standen jahrelang leer. Vom Verlust der Arbeitsplätze ganz zu schweigen. Wir blicken zurück.















Link kopiert

Kreis Rottweil - Weißer Schriftzug auf blauem Grund: An vielen Ladengeschäften im Kreisgebiet hingen die Schlecker-Schilder noch lange, während die Drogeriemarkt-Kette längst komplett dicht gemacht hatte. Für den ländlich geprägten Kreis Rottweil war dies infrastrukturell ein tiefer Einschnitt. Schließlich konnte man in den meist kleinen, recht vollgestopften Filialen auch in kleinen Gemeinden allerhand für den täglichen Bedarf erwerben. In einigen größeren Filialen, wie beispielsweise in Schramberg, gab es auch Frischwurst und -fleisch. Nach Bekanntwerden der Insolvenz kursierten im März 2012 die ersten Listen betroffener Filialen im Kreis Rottweil.