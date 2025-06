Schock-Unfall in Rottweil

1 Der Audi hatte laut Polizei stark beschleunigt. (Archiv-Foto) Foto: Merk Am Tag nach dem schockierenden Unfall auf der Königstraße ist nun klar: Der Fahrer des Audi hatte wohl gesundheitliche Probleme.







Ein zerstörter gelber Audi, der gegen einen Pfeiler gekracht ist, ein schwer verletzter Fußgänger, jede Menge Feuerwehr- und Rettungskräfte und schockierte Passanten: Der schwere Unfall, der sich am Donnerstagnachmittag in der Königstraße am Ärztehaus (Paracelsushaus) ereignete, hat Spuren hinterlassen. Und eine Frage bleibt: Wie konnte es dazu kommen?