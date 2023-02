1 Rettungsteams tragen in Aleppo in Syrien die Leiche eines Opfers aus einem zerstörten Gebäude. Foto: Sanadiki

Viele türkisch-stämmige Bürger in Lahr haben Familie und Bekannte in der Erdbeben-Region. Sie sind im ständigen Kontakt mit den Menschen vor Ort und versuchen zu helfen, wo es nur geht.















Wo Menschen am Wochenende noch ihr gewohntes Leben lebten, sind heute nur Trümmer und Leid zu sehen: Ein Erdbeben der Stärke 7,5 stellte am Montagnachmittag das Leben vieler Menschen in der Türkei und in Syrien auf den Kopf. Doch auch in Lahr erschüttern die Bilder der Katastrophe, wie eine Umfrage unserer Redaktion bestätigt.