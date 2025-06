Martina und Moritz gehören nicht nur zu den beliebtesten und langjährigsten Fernsehköchen überhaupt, man ist in Hopfau und der Region auch stolz, dass ihr Refugium, das malerische Apfelgut, in dem mehr als 400 Fernsehsendungen entstanden, deutschlandweit bekannt ist und für Kulinarik mit Leidenschaft steht.

Jetzt steht das Schmuckstück tatsächlich zum Verkauf. Und zwar das komplette Anwesen mit einer riesigen Fläche. Ein prägendes Objekt hoch über dem Ort – dessen zukünftige Nutzung für Hopfau und die Region entscheidend sein kann.

Das Anwesen umfasst laut der Immobilienanzeige von Sotheby’s International Realty rund 478 000 Quadratmeter und setzt sich zusammen aus Obstplantagen, Waldflächen, Parkanlagen sowie mehreren Gebäuden.

Ein Gebäude ist das Kochstudio

Zum Bestand gehören eine Villa mit 551 Quadratmetern Wohnfläche und einer 130 Quadratmeter großen Terrasse samt Talblick, ein Wohn- und Gutsgebäude mit Parkbereich, einem Teich und einer eigenen Quelle sowie ein Lager- und Wirtschaftsgebäude und ein weiteres Gebäude – aktuell genutzt als Kochstudio. Was solch ein Objekt wert ist? Den Kaufpreis erfährt man nur auf Anfrage.

Das Apfelgut ist von einer Parklandschaft und Apfelbäumen umgeben. Foto: Schneider

Dass das vormalige „Rittergut Neunthausen“ in der Ausschreibung mit einer außergewöhnlichen Ausstattung auftrumpft, ist kaum überraschend. In der Anzeige, die wir bei „Immobilienscout 24“ im Netz entdecken, geht es aber nicht nur um Zahlen und Fakten, sondern eben um das, was dieses Apfelgut so besonders macht: die Nutzung durch „Martina und Moritz“ nicht nur als Zuhause, sondern auch als Schauplatz ihrer Fernsehsendungen, als Inspirationsquelle und vieles mehr.

Ein Ausschnitt aus der Anzeige von Sotheby’s International Realty zeugt von den Dimensionen des Anwesens Foto: Screenshot/Immobilienscout24

„Wo kulinarische Leidenschaft Wurzeln schlug“ – so wird das „ Apfelgut von Martina & Moritz“ beschrieben. Ein besonderer Ort, an dem jahrzehntelang nicht nur Obstbäume blühten, „sondern auch eine der schönsten kulinarischen Liebesgeschichten Deutschlands geschrieben wurde“. Es sei nicht einfach ein Anwesen, sondern „ein Stück Fernsehgeschichte, ein Rückzugsort mit Seele und ein Refugium voller gelebter Gastfreundschaft“.

Kochen mit Martina und Moritz

Und dies ist wohl nicht übertrieben. Schon seit 1985 ist das Apfelgut in Hopfau Heimat und Wirkungsstätte von Martina Meuth und Bernd „Moritz“ Neuner-Duttenhofer. Generationen von Zuschauern kennen das Gut durch die WDR-Sendung „Kochen mit Martina und Moritz“. Und zu den mehr als 400 Sendungen kommen unzählige Rezepte und Bestseller-Kochbücher – alles entstanden im jetzigen Verkaufsobjekt.

Doch welche neue Nutzung ist nun vorstellbar? Laut Anzeige zumindest mangelt es nicht an Ideen, wie das nächste Kapitel im Apfelgut aussehen könnte: touristische Konzepte, Boutique-Hotel, kulinarisches Veranstaltungs- und Eventzentrum oder einfach als „private Oase mit Geschichte“ – vieles ist möglich.

Ende eines Lebensabschnitts der Fernsehköche

Keinen Hehl machen Martina und Moritz daraus, dass der Verkauf „das Ende eines besonderen Lebensabschnitts“ markiert. Doch wie geht es mit ihnen weiter? Ziehen die beiden ganz weg aus der Region? Was sind ihre Pläne? All das werden sie uns in einem Interview noch ausführlich verraten.