1 Unter anderem auf Betonröhren sind die Hakenkreuze (hier verpixelt) am BMX-Platz in Oberweier zu finden. Foto: Bohnert-Seidel

Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ihr Unwesen auf dem BMX-Platz in Oberweier getrieben. Mit Hakenkreuzen haben sie Abfalleimer, der BMX-Parcours und eine alte Betonröhre besprüht. Die Gemeinde wird den Vorfall anzeigen.















Oberweier - Auf dem BMX-Platz in Oberweier haben Unbekannte Hakenkreuzsymbole auf öffentliche Flächen gesprüht. Neben dem nationalsozialistische Symbol wurden auch rassistische Sätze mit Sprayfarbe niedergeschrieben. "Wir werden Strafanzeige stellen", erklärt Oberweiers Ortsvorsteher Andreas Bix auf Nachfrage unserer Zeitung. "Verfassungsfeindliche Symbole, die gegen unsere freiheitliche Grundordnung verstoßen, wie das Hakenkreuz, haben in unserer Gesellschaft nichts verloren", betont der Ortsvorsteher. Sofortiges Handeln sei nötig.

Schmierereien fänden sich in der gesamten Gemeinde Friesenheim immer wieder an öffentlichen Gebäuden oder an Kirchen. "Das ist mittlerweile eine ganz traurige Feststellung", erklärt Pfarrer Rainer Janus gegenüber der Lahrer Zeitung. "Die Schmierereien an der Kirche oder am Gemeindehaus ärgern uns schon seit Jahren", sagt Pfarrer Janus. Bislang sei die Kirche bei der Beseitigung der Symbole zögerlich. "Aber Hakenkreuze oder gar rassistische Darstellungen müssen sofort aus unserer Gesellschaft verschwinden", bekräftigt der Geistliche.

Vandalismus ist in der Gemeinde immer wieder Thema

Die Katholische Kirchengemeinde Friesenheim hat im Dezember 2020 Hakenkreuze an der Pfarrkirche St. Laurentius entfernen lassen. Die Kosten lagen allein für das Überstreichen bei 1.100 Euro. Pfarrer Janus ist erschüttert, zumal erst am 27. Januar an die mehr als sechs Millionen Opfer, die während der nationalsozialistischen Herrschaft ermordet wurden, gedacht wurde. Das Hakenkreuz zeige eine politische Gesinnung, die in unserer Gesellschaft nichts verloren habe, bekräftigt Janus einmal mehr. Fremdenfeindlichkeit habe keinen Platz in der Gesellschaft.

Schmiereien sind in der Gemeinde Friesenheim immer wieder anzutreffen: Ob Glascontainer, Elektro-Häuschen, die neuen Lärmschutzwände an den Bahngleisen, der Bahnhof im Allgemeinen, Rückwände, Mauern – kaum ein abgelegenes Bauwerk ist vor den Sprühflaschen mehr sicher. Auch wenn Kirche und Gemeinde die ein oder andere Schmiererei nicht sofort beseitigen lassen, so werde im Fall von nationalsozialistischen Symbolen sofort gehandelt.

Vandalismus und Schmierereien schreiben in Friesenheim eine bittere Chronologie: Parolen stehen an der Mauer zum Katholischen Pfarrhaus. An der Evangelischen Kirche und am Evangelischen Gemeindehaus sind vermehrt Schmierereien festzustellen. Allein die Schäden über Schmierereien an der evangelischen Kirche liegen im fünfstelligen Bereich, weiß Pfarrer Janus.

Im April 2021 wurde in der Pfarrkirche St. Leodegar mit Streichhölzern gezündelt und die Notdurft in der Pfarrkirche verrichtet. Außerdem wurden die Fensterscheiben in der Toilettenanlage eingeschlagen.

Hinweise

Hinweise nimmt das Polizeirevier in Lahr unter Telefon 07821/27 70 entgegen. Darüber hinaus können sich Zeugen auch in Friesenheim an das Ordnungsamt unter Telefon 07821/6 33 72 55 wenden.