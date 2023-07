1 Oberschopfheims Ortsvorsteher Michael Jäckle ist entsetzt. Die Madonna am Holzenthaler-Kreuz ist von Unbekannten geköpft Foto: Bohnert-Seidel

Die Madonna am Holzenthaler-Kreuz in Oberschopfheim ist von Unbekannten zerstört worden. Ortsvorsteher Michael Jäckle ist fassungslos und wird die Sachbeschädigung bei der Polizei anzeigen. Für Hinweise ist eine Belohnung ausgesetzt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zerstörungswut in Oberschopfheim: Am Mittwochmorgen stellt Willi Ehret, Vorsitzender des Historischen Vereins, eine besonders perfide und pietätlose Form der Zerstörung fest. Der Marienfigur an der Ranzenbrücke haben Unbekannte den Kopf abgeschlagen. „Das ist Sachbeschädigung und pure Zerstörung heimischer Kultur“, sagte Ortsvorsteher Michael Jäckle, während er den abgeschlagenen Kopf in seinen Händen hielt und ergänzte: „Bewusste Brachialgewalt war hier im Spiel.“ Die Zerstörung wurde zu Anzeige gebracht. Angedacht ist eine Belohnung für Hinweise und Ergreifung des Täters.