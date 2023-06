1 Die Feuerwehrleute blieben bis in die Nacht bei der Brandstelle. Foto: Piskadlo

Die Bilder weckten schlimme Erinnerungen: Wie schon vor fünf Jahren ist es in Deutschlands größtem Freizeitpark in Rust am Montag zu einem Großfeuer gekommen. Zwei Einsatzkräfte wurden leicht verletzt, ansonsten endete der Brand glimpflich. Der Park soll am heutigen Dienstag schon wieder öffnen.









Die dichte Rauchwolke über Rust war am Montagnachmittag kilometerweit zu sehen. Auf den Straßen war sofort Sirenengeheul zu vernehmen. Der Grund verbreitete sich nicht weniger schnell als die Flammen: Gegen 16.40 Uhr war nach ersten Erkenntnissen der Polizei in der Attraktion „Zauberwelt der Diamanten“ im Themenbereich Österreich ein Feuer ausgebrochen. In der Attraktion treffen sich die Achterbahn Alpenexpress und die Wildwasserbahn – zwei sehr beliebte Fahrgeschäfte im Europa-Park.