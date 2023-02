1 Weil ein Unbekannter am Montag in der Kappeler Festhalle Pfefferspray versprüht hat, musste die Halle gegen 17 Uhr komplett geräumt werden. Mindestens 37 Menschen hatten nach dem Vorfall Beschwerden, in die Klinik musste jedoch niemand. Foto: Karmann/dpa

Nach dem Rosenmontagsumzug ist in der Kappeler Festhalle Pfefferspray versprüht worden. 37 Menschen mussten behandelt werden. Es ist völlig unklar, wer für die Tat verantwortlich ist, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es war alles angerichtet für einen närrischen Rosenmontag in Kappel. Knapp 1800 Teilnehmer waren beim Umzug der Narrenvereinigung Rhinschnooge dabei, Tausende jubelten ihnen bei strahlendem Sonnenschein vom Straßenrand aus zu. Gegen 17 Uhr wurden die Fasentfeierlichkeiten in Kappel jedoch jäh unterbrochen. Denn in der Festhalle, in der abends der Narrenratsball geplant war und die schon während des Umzugs als Sammelort diente, versprühte am Nachmittag ein bislang Unbekannter Pfefferspray.