Die Mitarbeiter bei Whirlcare in Deißlingen sind geschockt: Sie haben die Kündigung auf Ende Mai erhalten. Das große Unternehmen an der B27 stellt den Betrieb ein. Auf unsere Nachfrage hin bestätigt die Firma am Dienstag den Schritt. Wir haben mit Mitarbeitern gesprochen. Hier alle Hintergründe.