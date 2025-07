SV Baiersbronn Manuel Faißt – Nordischer Kombinierer mit der Leidenschaft fürs Brotbacken

Manuel Faißt vom SV Baiersbronn blickt auf seine bisher erfolgreichste Weltcup-Saison in der Nordischen Kombination zurück und gibt Einblicke in seinen Alltag als Spitzensportler. Im kommenden Jahr will er bei der WM in Norwegen dabei sein.