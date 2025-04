1 Der Imkerverein „Schutterquelle“ veranstaltet auf seinem Grundstück regelmäßig unter anderem ein Ferienprogramm. Foto: Schwab/Archivbild

Schock für den Imkerverein „Schutterquelle“: Den Bienenfreunden wurde ihr Grundstück bei Schweighausen gekündigt. Spätestens Ende 2027 müssen sie weichen. Wie es weitergeht, ist unklar.









Dem Imkerverein „Schutterquelle“ Schweighausen-Dörlinbach liegt die schriftliche Kündigung des Pachtvertrages für das Grundstück in Schweighausen (In der Steig) zum 31. Dezember 2027 vor. Dies teilte der Vorsitzende Martin Volk bei der Hauptversammlung am den Mitgliedern mit.