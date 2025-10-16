Schock beim Fahrplanwechsel: Lahrer Bahnhof verliert ICE-Haltestelle

Zurzeit kann man mit dem Zug noch ohne Umstiege von Lahr nach München reisen. Nach dem Fahrplanwechsel der Bahn am 14. Dezember ist das nicht mehr möglich.
An das Fernverkehrsnetz der Deutschen Bahn wurde der Lahrer Bahnhof am 16. Dezember 2013 angebunden – in der Stadt war die Freude groß. Denn von da an gab es von Montag bis Samstag eine direkte Verbindung von Lahr über Karlsruhe, Stuttgart und Ulm nach München, bis Ende 2022 mit dem Intercity, seitdem mit dem etwas schnelleren Intercity-Express.