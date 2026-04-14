Schock beim Ehrenamtsprojekt: „Das ist eine Frechheit!“ – Ärger über Müll in der Nagolder Bücherkiste

In der Bücherkiste im Nagolder Edeka wird regelmäßig Müll abgeladen, ganz zum Ärger von Ruthild Gilde. Was in der Kiste schon alles entsorgt wurde, ist teilweise ziemlich schockierend.

Normalerweise bereitet die Bücherkiste im Nagolder Edeka Rentschler ihrer Projektgründerin Ruthild Gilde Freude. Immer wieder gibt es aber auch Vorfälle, die genau das Gegenteil auslösen; regelmäßig entsorgen Vorbeigehende ihren Müll in dem eigentlich gut gemeinten Ehrenamtsprojekt. Einige Vorfälle waren für die ehemalige Lehrerin aber besonders dreist.

Seit sechs Jahren kümmert sich Gilde ehrenamtlich um die Bücherkiste. Die 87-jährige Stadtseniorenrätin hatte ihr Herzensprojekt ins Leben gerufen, damit die Bürger der Stadt Nagold ihre bereits gelesenen Bücher abgeben und kostenlos gegen andere Bücher in der Kiste eintauschen können.

„Das ist eine Frechheit!“

Bei ihren fast täglichen Kontrollen muss Gilde immer wieder feststellen, dass Einige ihren Müll in die Bücherkiste werfen. Neben vergleichsweise harmlosen Entsorgungen wie Taschentücher oder Plastikverpackungen, musste Gilde einmal sogar eine volle Windel in der Kiste vorfinden.

„Da habe ich mich erstmal erschrocken und sie fallen lassen“, erinnert sie sich. Den größten Anteil an unerwünschten Hinterlassenschaften bilden jedoch Bücher, die eigentlich schon reif für die Papiertonne sind.

Lose und verklebte Seiten: Einige Abgaben der Bücherkiste sind in einem miserablen und unbrauchbaren Zustand. Foto: Manuel Virág

So werden regelmäßig kaputte und unvollständige Bücher in die Kiste geworfen, manchmal sogar nur ein Salat aus einzelnen Seiten. „Was soll ich damit noch anfangen“, ärgert sich Gilde. „Da sollen sie die Bücher gleich auf die Mülldeponie bringen, aber doch nicht hier rein!“

Einmal hatte Gilde zehn Tage lang den Müll aus der Bücherkiste in einer Tüte gesammelt und diesen mit der Aufschrift „Das kommt NICHT in die Bücherkiste!“ vor dieser aufgestellt. Unbekannte leerten den Inhalt aber einfach in die Kiste zurück und nahmen die Tüte mit. „Das ist eine Frechheit“, findet sie.

Das kommt nicht in die Bücherkiste

Dabei ist die Anleitung auf der Kiste eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen. Dass die Bücher vollständig und in brauchbarem Zustand sein müssen, sollte wohl klar sein. Auch dass keine CDs, DVDs, Brettspiele oder Kassetten in die BÜCHERkiste gehören, wird auf der Anleitung auf der Kiste unmissverständlich erklärt.

Auf der Bücherkiste befindet sich eine Anleitung, was alles nicht in die Kiste gehört. Foto: Manuel Virág

Auch Zeitschriften, Magazine sowie kleine Heftchen sind unerwünscht. Ein Fehler, der schon etwas leichter verziehen werden kann, liegt bei der Art der eingeworfenen Bücher.

Romane und Krimis anstatt Kochbücher

Die Bücherkiste sei eigentlich für Belletristik, also Romane, Krimis oder Fantasy-Bücher, gedacht, erklärt Gilde. Gesetzbücher und Lexika seien veraltet und Rezepte aus Kochbüchern könne man heutzutage bereits im Internet nachlesen, führt sie aus.

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Außerdem bittet Gilde darum, die Bücher ordentlich in die Kiste einzusortieren und sie nicht einfach nur oben auf die anderen Bücher drauf zu stellen.

Für alle Nutzer der Bücherkiste, die sich an die Regelungen halten, ist die Seniorin sehr dankbar. Es sei außerdem immer wieder schön zu sehen, dass sich auch andere Bücherfreunde immer mal wieder freiwillig um die Ordnung in der Kiste kümmern.