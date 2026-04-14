Schock beim Ehrenamtsprojekt: „Das ist eine Frechheit!“ – Ärger über Müll in der Nagolder Bücherkiste

In der Bücherkiste im Nagolder Edeka wird regelmäßig Müll abgeladen, ganz zum Ärger von Ruthild Gilde. Was in der Kiste schon alles entsorgt wurde, ist teilweise ziemlich schockierend.
Normalerweise bereitet die Bücherkiste im Nagolder Edeka Rentschler ihrer Projektgründerin Ruthild Gilde Freude. Immer wieder gibt es aber auch Vorfälle, die genau das Gegenteil auslösen; regelmäßig entsorgen Vorbeigehende ihren Müll in dem eigentlich gut gemeinten Ehrenamtsprojekt. Einige Vorfälle waren für die ehemalige Lehrerin aber besonders dreist.