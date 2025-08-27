Schock auf A81 bei Rottweil: Nach tödlichem Wohnmobilbrand – Person noch nicht identifiziert

Nach dem verheerenden Wohnmobilbrand auf dem Parkplatz Eschachtal West zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen geben Polizei und Feuerwehr weitere Details bekannt.
Gleich mehrere Notrufe gingen am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein. Gemeldet wurde ein Fahrzeugbrand auf dem A81-Autobahnparkplatz Eschachtal West zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen. Als die Rottweiler Feuerwehr eintraf und den Brand löschte, machten die Kräfte dann die schreckliche Entdeckung. Im brennenden Fahrzeug hatten sich ein Mensch und ein Tier befunden. Für beide kam jede Hilfe zu spät.