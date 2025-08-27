Schock auf A81 bei Rottweil: Nach tödlichem Wohnmobilbrand – Person noch nicht identifiziert

Nach dem verheerenden Wohnmobilbrand auf dem Parkplatz Eschachtal West zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen geben Polizei und Feuerwehr weitere Details bekannt.

Gleich mehrere Notrufe gingen am Dienstag gegen 15.30 Uhr ein. Gemeldet wurde ein Fahrzeugbrand auf dem A81-Autobahnparkplatz Eschachtal West zwischen Rottweil und Villingen-Schwenningen. Als die Rottweiler Feuerwehr eintraf und den Brand löschte, machten die Kräfte dann die schreckliche Entdeckung. Im brennenden Fahrzeug hatten sich ein Mensch und ein Tier befunden. Für beide kam jede Hilfe zu spät.

Auf Nachfrage erfahren wir von Stadtbrandmeister Frank Müller, wie dessen Stellvertreter Rainer Knoblauch den genauen Ablauf des Einsatzes geschildert hat. Gegen 15.35 Uhr sei die Feuerwehr demnach ausgerückt. Das Alarmstichwort sei recht „harmlos“ gewesen, es lautete lediglich „B2 Brennendes Wohnmobil“.

Rauchsäule steigt auf

Auf der Anfahrt Richtung Autobahn habe man aber schon die aufsteigende Rauchsäule gesehen. Deshalb habe Knoblauch noch auf der Anfahrt eine zweite Hauptgruppe nachalarmieren lassen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das Wohnmobil in Vollbrand gestanden. Und es sei schon nach kurzer Zeit stark heruntergebrannt gewesen. Das sei häufig so und liege daran, dass viel Plastik in den Fahrzeugen verbaut sei, erklärt Müller.

Mittels Wasser aus drei Strahlrohren habe man den Brand bekämpft. Dabei sei noch völlig unklar gewesen, ob sich jemand im Fahrzeug befindet. Das habe sich erst nach den Löscharbeiten herausgestellt.

Gasflasche wird zerrissen

Als die Feuerwehr schon am Einsatzort war, zeigte sich eine weitere Komplikation. Eine Gasflasche wurde, vermutlich aufgrund der Hitze, auseinandergerissen, und brennende Teile sorgten für kleinere Vegetationsbrände auf dem Parkplatz, die ebenfalls gelöscht wurden.

Von der Rottweiler Feuerwehr waren 24 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen vor Ort, drei davon wasserführend. Zudem wurde ein Sichtschutz aufgebaut.

Trauriger Zufall: Die Rottweiler Einsatzkräfte waren am selben Tag bereits zur Mittagszeit zu einem Einsatz im Stadtgebiet gerufen worden, einer Türöffnung. Und auch da war für die Person im Inneren jede Hilfe zu spät gekommen.

Brandursache und Identität noch unklar

Warum sich das Wohnmobil auf dem A 81-Parkplatz entzündete, und ob der Insasse und dessen Tier zweifelsfrei in den Flammen umkamen oder bereits vorher schon tot waren, ist noch unklar, teilt die Polizei am Mittwochvormittag mit. Auch die Identität der verstorbenen Person stehe bislang nicht zweifelsfrei fest. Etwaige Angehörige konnten laut Polizei noch nicht ermittelt werden.

Zeugen, die den Vorfall beobachten oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Telefon 0741/47 70, in Verbindung zu setzen.

Parkplatz wieder freigegeben

Wie wir auf Nachfrage erfahren, sind die Maßnahmen vor Ort abgeschlossen. Der Parkplatz, der am Dienstag im Zuge der Löscharbeiten und für die Spurensicherung gesperrt worden war, ist laut eines Sprechers des Polizeipräsidiums Konstanz, in dessen Zuständigkeit auch der Kreis Rottweil fällt, wieder freigegeben.

„Die weiteren Maßnahmen zielen nun zunächst auf die Identifizierung des Leichnams und die Klärung der Brandursache ab“, erfahren wir zum weiteren Vorgehen.